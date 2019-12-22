Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".
АТАЛАНТА - МИЛАН, ФОТО GETTY IMAGES
22 декабря 2019, 12:54
Аталанта после шестнадцати туров находится на шестой строчке турнирной таблицы и, очевидно, продолжит борьбу за зону Лиги чемпионов. Однако последние матчи команды Гасперини получаются довольно натужные. Даже если не брать в расчет поражение от Болоньи, то победа над Вероной (3:2) стоила огромных усилий.
Милан, в свою очередь, находится на десятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе двадцать один балл. После прихода Пьоли "дьяволы" не стали играть существенно лучше, но постепенно выбрались с низов. В прошлом туре Милан на своем поле поделил очки с Сассуоло, а матч завершился без забитых голов.
Из последних пяти матчей между данными командами Аталанта смогла выиграть лишь однажды. Впрочем, и Милан добился того же показателя. Самый популярный исход — ничья. Последние две встречи Аталанты и Милана завершались с четырьмя забитым голами.
Компания Фаворит Спорт в данном противостоянии отдает преимущество Аталанте. Так, на победу бергамасков можно поставить с коэффициентом 1,81, ничья оценивается в 3,8, тогда как триумф гостей — 4,35.