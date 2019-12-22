Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Аталанта после шестнадцати туров находится на шестой строчке турнирной таблицы и, очевидно, продолжит борьбу за зону Лиги чемпионов. Однако последние матчи команды Гасперини получаются довольно натужные. Даже если не брать в расчет поражение от Болоньи, то победа над Вероной (3:2) стоила огромных усилий.

Милан, в свою очередь, находится на десятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе двадцать один балл. После прихода Пьоли "дьяволы" не стали играть существенно лучше, но постепенно выбрались с низов. В прошлом туре Милан на своем поле поделил очки с Сассуоло, а матч завершился без забитых голов.

Из последних пяти матчей между данными командами Аталанта смогла выиграть лишь однажды. Впрочем, и Милан добился того же показателя. Самый популярный исход — ничья. Последние две встречи Аталанты и Милана завершались с четырьмя забитым голами.

Компания Фаворит Спорт в данном противостоянии отдает преимущество Аталанте. Так, на победу бергамасков можно поставить с коэффициентом 1,81, ничья оценивается в 3,8, тогда как триумф гостей — 4,35.