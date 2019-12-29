Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Арсенал примет Челси на своем поле в центральном матче двадцатого тура чемпионата Англии.

Арсенал – Челси

29 декабря, 16:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Крейг Поусон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Арсенал после прихода Микеля Артеты сыграл вничью против Борнмута на выезде. "Вишенки" сейчас не демонстрируют ту игру, чтобы лондонцы могли радоваться такому результату, но балл был набран. Теперь же поединок куда сложнее, а может быть и легче в каких-то компонентах. Испанцу будет просто настроить команду на бой, а также "канониры" будут меть больше пространства впереди, чем в предыдущем туре.

Челси, в свою очередь, постепенно растерял преимущество над преследователями, которые пытаются забраться в ТОП-4. Минувший тур УПЛ закончился для "пенсионеров" досадным поражением на своем поле от Саутгемптона. Очевидно, что игроки Челси ощущают давление из-за своей уже шаткой турнирной позиции.

Что касается личных встреч, то в последних пяти официальных матчах у Челси набралось две победы, две ничьи и одно поражение. К тому же, команды лишь в трех случаях "пробили" тотал 2,5 голов. Столько же раз команды обменивались забитыми мячами. Кроме того, нужно понимать, что последний раз соперники встречались в финале Лиге Европы — матч закончился победой Челси (4:1).

Компания Фаворит Спорт в данном противостоянии отдает небольшое преимущество Челси. Так, на победу "синих" можно поставить с коэффициентом 2,38, ничья оценивается в 3,75, тогда как триумф команды Микеля Артеты - 2,9.