Фавориты противостояний

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В четвертьфинальном матче Лиги Европы Шахтер сразится за право выйти в полуфинал турнира со швейцарским Базелем.

Шахтер — Базель

Вторник, 11 августа, 22:00, Гельзенкирхен, Арен АуфШальке. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер. Трансляция на канале Футбол 1

"Горняки", преодолев на пути в четвертьфинал двух серьезных соперников в лице Бенфики и Вольфсбурга, готовятся к битве против Базеля, который, хоть и "на бумаге" не кажется столь серьезным соперником, как два предыдущих, но все же довольно легко преодолевший свой путь к нынешней стадии турнира. Более того, потерпев неудачу в чемпионате, швейцарцы кинут все свои силы на то, чтобы как можно дальше пробиться в Лиге Европы. Есть ли у них шансы на победу в турнире? Учитывая одноматчевый формат, то не исключен любой сценарий.

Шахтер, в свою очередь, находится в отличной форме. Дончане не только по счету, но и по игре одолели Вольфсбург, который завершил Бундеслигу на седьмом месте. Вероятно, если "горнякам" удастся продемонстрировать такой футбол и против швейцарцев, то шансы на путевку в полуфинал значительно возрастут. Другой вопрос, что Шахтер будет испытывать определенные проблемы в обороне, так как команде не помогут Давид Хочолава и Исмаили

Можно ли отдать дончанам преимущество в грядущей встрече? Если и да, то только совсем минимальный перевес. Базель — организованная команда с высоким уровнем игры в обороне. Примечательно, что швейцарцы, которые в предыдущих стадиях обыграли АПОЭЛ и Айнтрахт, забили в четырех поединках восемь голов и не пропустили ни одного.

Так, компания Фаворит отдает значительное предпочтение Шахтеру, предлагая на победу дончан коэффициент 1,84. Успешный результат Базеля оценен в 4,15, а на ничейный результат предложен коэффициент 3,95.