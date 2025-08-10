Франція

Захисник ПСЖ має сміливі амбіції.

Марокканський фланговий захисник французького Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі потрапив до скороченого переліку футболістів, які за підсумком чергового футбольного року претендують на престижну нагороду "Золотий м’яч".

У останньому інтерв’ю французьким ЗМІ Хакімі висловився з приводу такого визнання його виступів за останній час.

"Небагато гравців забивали у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів у ролі захисника, де це робити складніше.

Люди інколи думають, що я нападник чи півзахисник, але я граю в захисній лінії, і мені доводиться думати про захист також. Це складніше.

Статистика, яку я мав цього року, не відповідає статистиці звичайного захисника. Я думаю, що коли захисник робить такі речі, він заслуговує на більше, аніж нападник.

Якщо у мене є можливість виграти Золотий м’яч, я думаю, що я на це заслуговую", — заявив марокканський виконавець.

Нагадаємо, що Хакімі також фігурує в скандальній справі щодо можливої участі в зґвалтуванні.