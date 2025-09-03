Франція

Воротар поділився емоціями після переходу з ПСЖ до Манчестер Сіті.

Джанлуїджі Доннарумма висловився про свої відносини з Луїсом Енріке, який, будучи тренером ПСЖ, вирішив зробити основним воротарем новачка Люка Шевальє, що призвело до переходу італійця до Манчестер Сіті.

"У мене завжди були з ним прекрасні стосунки. Я ціную його прямоту. Розчарований? Не знаю, кожен тренер має право приймати власні рішення", — зазначив 26-річний воротар.

Він також додав, що підтримка партнерів по команді допомогла йому усвідомити свій внесок у ПСЖ, що стало для нього важливішим за сам футбол.

"Я знаю, що гравці й усі в ПСЖ мене люблять, і пишаюся цим. Чотири роки в Парижі були чудовим часом, я ніколи їх не забуду", — підкреслив Доннарумма.

Ці слова відображають його вдячність клубу та зрілість у сприйнятті змін, а перехід до Манчестер Сіті відкриває нову главу в його кар’єрі після успішного періоду в Парижі.