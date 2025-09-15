Франція

Перший домашній матч українця завершився ефектним моментом та відео в Instagram.

Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує демонструвати свою ефективність у ПСЖ. У матчі четвертого туру Ліги 1 2025/26 проти Ланса парижани здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 на Парк де Пренс.

Забарний відіграв увесь поєдинок з перших хвилин і став автором одного з найяскравіших моментів гри. Офіційний акаунт клубу в Instagram опублікував відео, де український оборонець перехоплює передачу суперника, пробігаючи від чужого до власного штрафного майданчика. Підпис до відео говорить: "Швидкість Забарного вас вразить".

Цей момент викликав бурхливі реакції фанатів, які відзначають ідеальну координацію, швидкість та реакцію українського гравця.



Для Забарного це був перший матч на домашньому стадіоні ПСЖ, і клуб додатково привітав українського оборонця окремим постом у соціальних мережах.

Забарний вже встиг закріпитися в стартовому складі ПСЖ і стає одним із ключових гравців оборони команди.