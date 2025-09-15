Франція

100 дотиків, 90% точних передач і активна гра в обороні.

Український центральний захисник Ілля Забарний провів повний матч четвертого туру французької Ліги 1 проти Ланса, який ПСЖ виграв з рахунком 2:0. Він знову показав впевнену гру і продемонстрував пристойну індивідуальну статистику.

Забарний відіграв усі 90 хвилин і допоміг своїй команді продовжити переможну серію до чотирьох матчів поспіль. Українець зробив 100 дотиків, виконав 90% точних передач, здійснив чотири виноси м’яча зі штрафного, одне перехоплення, а також виграв по одному єдиноборству на полі та в повітрі.

ПСЖ – Ланс 2:0

Голи: Барколя, 15, 51

Після чотирьох турів ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1 з 12 очками, випереджаючи найближчого конкурента, Лілль, на два пункти.

У п’ятому турі команда Забарного зіграє на виїзді проти Марселя. Поєдинок заплановано на 21 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.