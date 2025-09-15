Франція

"Суха" перемога команди Забарного.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після переможного матчу четвертого туру Ліги 1 з Лансом (2:0). Цитує іспанського фахівця L'Équipe.

"Матч був особливим насамперед через те, що відбувся після паузи на ігри збірних. Знаємо, наскільки складними бувають такі матчі, але в той же час ми скористалися можливістю, щоб присвятити цю перемогу Кімпембе (перейшов до ФК Катар — прим.), який був неймовірним гравцем клубу як в очах вболівальників, так і партнерів по команді.

Ми задоволені. Думаю, ми заслужили перемогу. Але матч був складним, особливо враховуючи старт Ліги чемпіонів. Нам довелося робити заміни через травми гравців, і спочатку було важко. Ми можемо робити, що хочемо, але повинні адаптуватися до того, що відбувається на полі.

Поки що немає інформації щодо травмованих Беральдо, Кан Ін та Квари. Потрібно дочекатися результатів обстежень, медичний штаб проведе їх негайно", — заявив Енріке.

