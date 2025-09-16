Франція

Спортивний директор розповів про фінансові розбіжності.

Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш пояснив обставини відходу воротаря Джанлуїджі Доннарумми, який вирішив продовжити кар’єру в Манчестер Сіті.

"Клуб важливіший за будь-кого. У ПСЖ усе змінилося. У випадку з Доннаруммою було кілька обставин, які призвели до цього рішення, він вимагав зарплату на рівні попереднього складу ПСЖ, а не нинішнього", — наводить слова Кампуша RMC.

Він підкреслив, що політика клубу базується на заслугах. "Ви заробляєте більше, коли цього заслуговуєте і коли граєте. Ми знайшли час, щоб обговорити ситуацію з Діджо. Нам довелося шукати рішення, оскільки не змогли дійти згоди", — додав спортивний директор.

Зірка, за його словами, — це клуб і вся команда, а зарплатна політика стосується всіх. "Стабільність клубу не зміниться через одного гравця, який хоче вирізнятися", — резюмував Кампуш.

