На нагороду претендують три футболісти.
Жуан Невеш, Getty Images
20 вересня 2025, 13:45
Французька Ліга 1 на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками серпня.
На нагороду претендують три футболісти:
- півзахисник Парижа Ілан Кеббал — три забиті м'ячі та один асист у трьох матчах;
- хавбек ПСЖ Жуан Невеш – три голи у трьох поєдинках;
- півзахисник Ліона – три поєдинки від дзвінка до дзвінка.
Після чотирьох турів ПСЖ лідирує в Лізі 1, випереджаючи Лілль на два бали. За ними йдуть Монако, Ліон та Страсбур.