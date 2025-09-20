Франція

Французька Ліга 1 на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками серпня.

На нагороду претендують три футболісти:

- півзахисник Парижа Ілан Кеббал — три забиті м'ячі та один асист у трьох матчах;

- хавбек ПСЖ Жуан Невеш – три голи у трьох поєдинках;

- півзахисник Ліона – три поєдинки від дзвінка до дзвінка.

Після чотирьох турів ПСЖ лідирує в Лізі 1, випереджаючи Лілль на два бали. За ними йдуть Монако, Ліон та Страсбур.