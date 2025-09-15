Франція

Чемпіон світу-2018 попрощався з футболом у 31 рік.

Центральний захисник збірної Франції та ексгравець Барселони Самуель Умтіті оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 31 року. Про це він повідомив у соціальних мережах.

"Після насиченої кар’єри з її злетами та падіннями настав час сказати “прощавай”.

Я віддав усе з пристрастю і ні про що не шкодую.

Хочу подякувати всім клубам, президентам, тренерам і гравцям, з якими мав можливість працювати", — написав Умтіті.

Окремо футболіст подякував клубам, у яких виступав, та збірній Франції: Ліон, Барселона, Лілль, Лечче.

Самуель Умтіті є вихованцем Л іона. У 2016 році він перейшов до Барселони, у складі якої провів найкращі роки кар’єри, вигравши Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії. Найвищим досягненням для захисника стала перемога зі збірною Франції на чемпіонаті світу 2018 року, де він був основним гравцем.

Останнім клубом Умтіті був Лілль, однак через тривалі проблеми з коліном він практично не грав у минулому сезоні.