Франція

Матч пройде сьогодні, 21 вересня.

Сьогодні, 21 вересня, ПСЖ у гостях зустрінеться з Марселем у рамках п'ятого туру французької Ліги 1.

У заявку команди Луїса Енріке потрапив український захисник Ілля Забарний.

Також наголошується, що до списку не потрапив вінгер Бредлі Баркола, який відчув дискомфорт на останньому тренуванні. Ступінь його пошкодження поки що невідомий.

Додамо, що в лазареті парижан, як і раніше, знаходяться Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Жуан Невеш.

Матч Марсель – ПСЖ розпочнеться о 21:45 за Києвом.