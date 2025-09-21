Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Марсель — ПСЖ, Getty Images
21 вересня 2025, 00:30
У рамках п'ятого туру чемпіонату Франції-2025/26 марсельський Олімпік прийматиме столичний Парі Сен-Жермен.
Поєдинок відбудеться в неділю, 21 вересня, на Стад Велодром у Марселі, Франція. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 3.85. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5", представлений показником 2.56.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бредлі Баркола.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Кількість голів Марселя: 1". На нього можна поставити з показником 2.36.