Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру чемпіонату Франції-2025/26 марсельський Олімпік прийматиме столичний Парі Сен-Жермен.

Поєдинок відбудеться в неділю, 21 вересня, на Стад Велодром у Марселі, Франція. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 3.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5", представлений показником 2.56.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бредлі Баркола.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Кількість голів Марселя: 1". На нього можна поставити з показником 2.36.