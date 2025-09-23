Аргентинець підтримав експартнера по Барселоні.
Дембеле та Мессі, Getty Images
23 вересня 2025, 12:24
Ліонель Мессі не залишився осторонь тріумфу Усмана Дембеле, який став володарем "Золотого м’яча".
Побачивши, як його колишній партнер по Барселоні піднімає бажаний трофей, аргентинець публічно привітав його: "Великий Ус. Вітаю, я так радий за тебе. Ти цього заслуговуєш".
Дембеле і Мессі кілька років ділили роздягальню Камп Ноу і разом дарували вболівальникам яскраві моменти. Тепер француз обійшов у голосуванні Ламіна Ямаля й уперше в кар’єрі здобув Золотий м’яч.