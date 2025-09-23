Франція

Аргентинець підтримав експартнера по Барселоні.

Ліонель Мессі не залишився осторонь тріумфу Усмана Дембеле, який став володарем "Золотого м’яча".

Побачивши, як його колишній партнер по Барселоні піднімає бажаний трофей, аргентинець публічно привітав його: "Великий Ус. Вітаю, я так радий за тебе. Ти цього заслуговуєш".

Дембеле і Мессі кілька років ділили роздягальню Камп Ноу і разом дарували вболівальникам яскраві моменти. Тепер француз обійшов у голосуванні Ламіна Ямаля й уперше в кар’єрі здобув Золотий м’яч.