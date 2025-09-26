Франція

Чергова відчутна кадрова втрата для паризького гранда.

Центральний захисник і капітан ПСЖ Маркіньйос зазнав пошкодження, передає офіційний сайт клубу.

Марсель — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу 22.09.2025

Повідомляється, що протягом наступних кількох тижнів 31-річний бразилець проходитиме лікування травми лівого стегна. У той же час відновлюватися продовжують центральний півзахисник Жуан Невеш, а також праві вінгери Усман Дембеле й Дезіре Дуе.

наступні МАТЧІ ПСЖ

27.09.2025 Франція. Ліга 1 6 тур 22:05 ПСЖ -:- Осер 01.10.2025 Ліга чемпіонів Основний раунд. 2 тур 22:00 Барселона -:- ПСЖ 05.10.2025 Франція. Ліга 1 7 тур 21:45 Лілль -:- ПСЖ 17.10.2025 Франція. Ліга 1 8 тур 21:45 ПСЖ -:- Страсбур 21.10.2025 Ліга чемпіонів Основний раунд. 3 тур 22:00 Баєр Леверкузен -:- ПСЖ



На рахунку Маркіньйоса один гол у чотирьох матчах паризького гранда в сезоні-2025/26. Контракт столичного клубу з оборонцем розраховано до кінця червня 2028 року.