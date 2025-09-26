Чергова відчутна кадрова втрата для паризького гранда.
Маркіньйос, Getty Images
26 вересня 2025, 14:48
Центральний захисник і капітан ПСЖ Маркіньйос зазнав пошкодження, передає офіційний сайт клубу.
Повідомляється, що протягом наступних кількох тижнів 31-річний бразилець проходитиме лікування травми лівого стегна. У той же час відновлюватися продовжують центральний півзахисник Жуан Невеш, а також праві вінгери Усман Дембеле й Дезіре Дуе.
На рахунку Маркіньйоса один гол у чотирьох матчах паризького гранда в сезоні-2025/26. Контракт столичного клубу з оборонцем розраховано до кінця червня 2028 року.