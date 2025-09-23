Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 22 вересня 2025 року.

ПСЖ у матчі п'ятого туру французької Ліги 1 у гостях мінімально поступився Марселю (0:1).

Єдиний та переможний гол був забитий на п'ятій хвилині, а його автором став Наєф Агерд, який забив після подачі з кутового.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та провів на полі весь поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — ПСЖ у рамках п'ятого туру французської Ліги 1-2025/26:

Марсель — ПСЖ 1:0

Гол: Агерд, 5.

Марсель: Рульї — Агерд, Балерді, Павар — Емерсон, Гейб'єрг, О'Райлі, Веа (Мурільйо, 78) — Пайшао (Обамеянг, 61), Грінвуд (Важ, 89) — Гуірі (Надір, 79).

ПСЖ: Шевальє — Пачо (Лі Кан Ін, 64), Маркіньйос, Забарний — Мендеш, Руїс, Вітінья, Заїр-Емері (Маюлю, 73), Хакімі — Рамуш (Мбає, 89), Кварацхелія.

Попередження: Павар, Веа, Мурільйо.