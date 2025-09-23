Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 22 вересня 2025 року.
Марсель — ПСЖ, Getty Images
23 вересня 2025, 07:19
ПСЖ у матчі п'ятого туру французької Ліги 1 у гостях мінімально поступився Марселю (0:1).
Єдиний та переможний гол був забитий на п'ятій хвилині, а його автором став Наєф Агерд, який забив після подачі з кутового.
Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та провів на полі весь поєдинок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — ПСЖ у рамках п'ятого туру французської Ліги 1-2025/26:
Марсель — ПСЖ 1:0
Гол: Агерд, 5.
Марсель: Рульї — Агерд, Балерді, Павар — Емерсон, Гейб'єрг, О'Райлі, Веа (Мурільйо, 78) — Пайшао (Обамеянг, 61), Грінвуд (Важ, 89) — Гуірі (Надір, 79).
ПСЖ: Шевальє — Пачо (Лі Кан Ін, 64), Маркіньйос, Забарний — Мендеш, Руїс, Вітінья, Заїр-Емері (Маюлю, 73), Хакімі — Рамуш (Мбає, 89), Кварацхелія.
Попередження: Павар, Веа, Мурільйо.