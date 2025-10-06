Франція

У Парижі наголосили на важливості збереження лікарської таємниці.

Напередодні стало відомо про те, що вінгер ПСЖ Бредлі Барколя через травму не допоможе збірній Франції у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу-2026 через проблеми із задньою поверхнею правого стегна, що, як зазначили, має хронічний характер з середини вересня.

У ПСЖ виступили з офіційною заявою щодо цієї заяви федерації, висловивши здивування новиною про стан 23-річного француза — для парижан це стало великою несподіванкою.

"Парі Сен-Жермен був здивований, дізнавшись про пресреліз, опублікований Французькою федерацією футболу в понеділок, 6 жовтня, щодо здоров'я Бредлі Барколя.

Інформація, опублікована в цьому пресрелізі, жодним чином не відповідає медичній інформації, наданій медичними бригадами Парі Сен-Жермен.

Перед зборами та після матчу 7-го туру Ліги 1 проти Лілля, Парі Сен-Жермен надіслав французькій команді медичний звіт про Бредлі Барколя, в якому не було виявлено жодних хронічних травм після матчу проти Аталанти.

Парі Сен-Жермен також наполягає на дотриманні лікарської таємниці заради блага всіх сторін", — сказано в заяві паризького гранда.

Нагадаємо, що замість Бредлі Барколя викликано вінгера французького Ланса Флоріана Товена.