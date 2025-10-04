Франція

Іспанець може переїхати до столиці Франції.

Французький ПСЖ наступного літа може підписати контракт з універсальним захисником каталонської Барселони Еріком Гарсією. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво парижан має намір в січні провести перемовини з 24-річним іспанцем, у якого завершується термін трудової угоди з "Барсою" після поточного сезону.

Зазначається, що каталонський клуб хоче підписати новий контракт з футболістом до 2030 року, але наразі між "блаугранас" та оточенням захисника немає жодних перемовин.

Цього сезону Ерік Гарсія відіграв за Барселону дев'ять матчів та забив один гол.

