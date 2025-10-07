Нападник пропустив заняття через травму.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
07 жовтня 2025, 12:55
Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не взяв участі в тренувальному занятті національної команди Франції.
Підопічні Дідьє Дешама розпочали підготовку до майбутніх матчів відбору чемпіонату світу-2026. Кіліан пропустив тренування через пошкодження, отримане під час недавнього матчу іспанської Ла Ліги проти Вільярреала (3:1).
Найближчий кваліфікаційний поєдинок збірна Франції проведе проти національної команди Азербайджану. Зустріч відбору ЧМ-2026 запланована на п’ятницю, 10 жовтня.