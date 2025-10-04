Іспанія

На Сантьяго Бернабеу завершився центральний матч туру Ла Ліги.

У суботу, 4 жовтня, відбувся центральний матч восьмого туру чемпіонату Іспанії, у якому Реал приймав Вільярреал на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Господарі здобули переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Після безгольового першого тайму Реал вийшов уперед на початку другої половини зустрічі — Вінісіус Жуніор відкрив рахунок після точної передачі Кіліана Мбаппе. На 69-й хвилині бразилець оформив дубль, упевнено реалізувавши пенальті.

Вільярреал зумів скоротити відставання завдяки голу Жоржа Мікаутадзе, однак Мбаппе поставив крапку на 81-й хвилині, забивши свій сьомий м’яч у семи поспіль матчах.

Завдяки цій перемозі Реал набрав 21 очко та повернув собі перше місце в турнірній таблиці. Барселона відстає на два бали, але має гру в запасі. Вільярреал із 16 очками зберіг за собою третю позицію.

Реал Мадрид — Вільярреал 3:1

Голи: Вінісіус, 47, 70 (пен), Мбаппе, 81 - Мікаутадзе, 73

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Гюйсен, Мілітао, Каррерас — Гюлер (Беллінгем, 64), Себальйос (Камавінга, 64), Чуамені — Мастантуоно (Діас, 75), Мбаппе (Гоес, 83), Вінісіус

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Кардона — Б'юкенен (Мікаутадзе, 46), Комесанья (Парехо, 86), Парті, Гує (Педраса, 74) — Олувасеї, Молейро

Попередження: Чуамені — Кардона, Моуріньйо, Гує

Вилучення: Моуріньйо, 77