Франція

Себастьєн Поконьйолі очолить команду.

Головний тренер бельгійського Юніона Себастьєн Поконьйолі стане наступним наставником Монако, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За даними джерела, 38-річний фахівець уже повідомив свою команду про відхід до "монегасків". Поконьйолі випередив у гонці за посаду Едіна Терзича та Тьяго Мотту, які також розглядалися кандидатами.

Поконьйолі керує Юніоном із липня 2024 року. Під його керівництвом команда провела 69 матчів, здобувши 39 перемог, 15 нічиїх і 15 поразок.

Фахівець замінить на посту Адрі Хюттера, з яким команда вдруге поспіль демонструє нестабільність.