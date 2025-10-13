Франція

Ексзахисник прокоментував своє майбутнє.

Місяць тому французький центральний захисник Самуель Умтіті оголосив про завершення виступів на професійному рівні в 31-річному віці через тривале відновлення від різноманітних травм.

Після цього ексфутболіст збірної Франції перебував на відпочинку, але вже найближчим часом обіцяє повернутись до футбольних справ у новій ролі.

"Моє рішення завершити кар'єру було ухвалено рік чи півтора тому, тож я вже оплакував свою кар'єру і думав про те, що робитиму потім.

Це правда, що я завжди хотів бути менеджером. Я хочу передавати свої знання наступним поколінням футболістів, це важливо для мене.

Мені також потрібна відповідальність за свою роботу. Але для цього потрібно багато працювати, бо реальність така, що те, що я був футболістом, не гарантує, що я буду хорошим менеджером. Тому мені потрібно вчитись, і саме це я збираюся робити.

Я сподіваюся бути в технічній зоні вже за кілька років", — заявив колишній французький футболіст.

