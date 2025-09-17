Інше

Чемпіон світу завершив кар’єру у 31 рік.

Колишній гравець Барселони та чемпіон світу 2018 року Самюель Умтіті оголосив про завершення кар’єри у 31 рік, повісивши бутси на цвях.

Незважаючи на відносно ранній вік для завершення, ексфутболіст вважає, що віддав спорту все, що міг.

"Після інтенсивної кар’єри, сповненої злетів і падінь, час прощатися. Я віддав усе, що міг. Хочу подякувати всім клубам, у яких виступав, усім тренерам і гравцям, з якими співпрацював", — написав футболіст.

У Барселоні Умтіті провів шість років, але через травми майже не з’являвся на полі й довгий час відмовлявся залишати клуб за взаємною згодою.