Француз повернеться на Батьківщину?

Новачок французької Ліги 1 ФК Париж виявляє інтерес до півзахисника саудівського Аль-Іттіхада Н'Голо Канте. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу розглядає 34-річного француза, як пріоритетну ціль на літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Канте, у якого термін дії контракту з саудівським клубом спливає 30 червня 2026 року, не впевнений у доцільності підписання нової угоди. Цим хоче скористатися Париж.

Цього сезону Н'Голо Канте відіграв за Аль-Іттіхад десять матчів та відзначився одним забити м'ячем.

