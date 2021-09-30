Германия

Тем не менее, между клубом и футболистом есть устная договоренность.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может покинуть клуб летом 2022 года.

По сообщениям СМИ, в контракте норвежца нет фиксированной суммы отступных, однако есть некая договоренность между клубом с одной стороны и Райолой с другой стороны.

Стороны заключили своего рода "джентельменское соглашение", согласно которому футболист не форсирует свой уход из команды, а клуб в свою очередь не будет препятствовать его трансферу в дальнейшем.

Также эта договоренность подразумевает, что Боруссия будет вести переговоры с тем клубом, в котором будет заинтересован сам футболист. Холанда активно "сватают" в Реал, однако решение он будет принимать исходя из мнения своего агента Мино Райолы.

Transfermarkt оценивает футболиста в 130 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 10 игр за Боруссию Д во всех турнирах, в которых отметился 11-ю забитыми мячами.