Тем не менее, между клубом и футболистом есть устная договоренность.
Эрлинг Холанд, Getty images
30 сентября 2021, 12:41
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может покинуть клуб летом 2022 года.
По сообщениям СМИ, в контракте норвежца нет фиксированной суммы отступных, однако есть некая договоренность между клубом с одной стороны и Райолой с другой стороны.
Стороны заключили своего рода "джентельменское соглашение", согласно которому футболист не форсирует свой уход из команды, а клуб в свою очередь не будет препятствовать его трансферу в дальнейшем.
Также эта договоренность подразумевает, что Боруссия будет вести переговоры с тем клубом, в котором будет заинтересован сам футболист. Холанда активно "сватают" в Реал, однако решение он будет принимать исходя из мнения своего агента Мино Райолы.
Transfermarkt оценивает футболиста в 130 млн евро.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 10 игр за Боруссию Д во всех турнирах, в которых отметился 11-ю забитыми мячами.