Німеччина

Призначення нового наставника обійдеться німецькому клубу в солідну суму.

Зміна головного тренера коштуватиме РБ Лейпциг близько шести мільйонів євро. Про це повідомляє Bild після рішення клубу звільнити Оле Вернера та його штаб.

За інформацією джерела, 38-річний фахівець, контракт якого був розрахований до літа 2027 року, отримає приблизно 2,5 мільйона євро компенсації за дострокове припинення співпраці. Також виплати належать його помічникам Патріку Кольманну, Тому Ціхону та Яну Циммерманну. Загальна сума компенсацій для тренерського штабу становитиме ще близько одного мільйона євро.

Напередодні РБ Лейпциг офіційно відправив Вернера та його асистентів у відставку. Наразі головним кандидатом на вакантну посаду вважається Мартін Демічеліс, який працює з Мальоркою.

За наявними даними, німецький клуб уже готовий активувати пункт про викуп контракту аргентинського спеціаліста. Сума компенсації іспанському клубу складе близько 2,5 мільйона євро.

Таким чином, загальні витрати РБ Лейпциг на тренерську рокіровку — включно з виплатами звільненому штабу та можливим запрошенням Демікеліса — сягнуть приблизно шести мільйонів євро.