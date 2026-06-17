Німеччина

Німецький клуб припинив співпрацю зі спеціалістом після завершення сезону, попри вихід команди до Ліги чемпіонів.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про відставку головного тренера Оле Вернера. Разом із 37-річним фахівцем клуб залишили його асистенти Том Ціхон і Патрік Кольманн.

Як повідомила пресслужба РБ Лейпциг, рішення було ухвалене після детального аналізу підсумків сезону. Спортивний директор клубу Марсель Шефер особисто поінформував тренерський штаб про завершення співпраці.

У керівництві саксонського клубу вважають, що команді необхідний новий підхід та подальші кроки розвитку для успішного виконання завдань як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

Вернер очолив РБ Лейпциг у липні 2025 року та провів на посаді лише один сезон. Під його керівництвом команда зіграла 38 офіційних матчів, посіла третє місце в Бундеслізі та дісталася чвертьфіналу Кубка Німеччини.

Попри дострокове завершення співпраці, фахівець залишає клуб із позитивним спортивним результатом. Третя сходинка в чемпіонаті забезпечила РБ Лейпциг путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.

Наразі клуб не повідомив, хто стане наступником Вернера. Очікується, що пошуки нового головного тренера розпочнуться найближчим часом.