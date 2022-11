НІмецький Вольфсбург повідомив, що 34-річний форвард команди Макс Крузе залишив клуб. Рішення прийнято за взаємною згодою сторін.

Відзначимо, що Макс приходив до Вольфсбурга двічі. Спочатку він провів у складі "вовків" сезон-2015/16, а згодом грав протягом календарного 2022 року.

Видання Wolfsburger Algemeine повідомляє, що футболіст отримав більше мільйона євро компенсації.

Відзначимо, що за свій другий захід до клубу з Нижньої Саксонії Крузе провів 19 матчів і забив 7 матчів. У нинішньому сезоні Макс не відзначався голами жодного разу.

Contract terminated: VfL Wolfsburg and Max Kruse separate by mutual agreement.



All the best for the future Max! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/299klAADiS