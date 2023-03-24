Німеччина

Функціонер озвучив головну причину відходу молодого фахівця.

Генеральний Директор мюнхенської Баварії Олівер Кан прокоментував зміни на посаді головного тренера клубу.

"Коли ми підписали Юліана Нагельсманна для Баварії влітку 2021 року, ми були переконані, що будемо працювати з ним на довгостроковій основі — і це було метою всіх нас до самого кінця. Юліан поділяє наше прагнення грати в успішний і привабливий футбол.

Але тепер ми дійшли висновку, що якість нашої команди, незважаючи на титул Бундесліги минулого року, все рідше виходить на перший план. Після чемпіонату світу ми грали менш успішно і менш привабливо.

Великі коливання в результатах ставлять під сумнів наші цілі на цей сезон, а також наші цілі на майбутнє. Тому ми діяли зараз. Особисто та від імені ФК Баварія я хотів би подякувати Юліану та його тренерській команді та побажати всім удачі в майбутньому" — сказав Кан.

Нагадаємо, що Томас Тухель офіційно замінив Юліана Нагельсманна.