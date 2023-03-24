Функціонер озвучив головну причину відходу молодого фахівця.
Олівер Кан, Getty Images
24 березня 2023, 19:27
Генеральний Директор мюнхенської Баварії Олівер Кан прокоментував зміни на посаді головного тренера клубу.
"Коли ми підписали Юліана Нагельсманна для Баварії влітку 2021 року, ми були переконані, що будемо працювати з ним на довгостроковій основі — і це було метою всіх нас до самого кінця. Юліан поділяє наше прагнення грати в успішний і привабливий футбол.
Але тепер ми дійшли висновку, що якість нашої команди, незважаючи на титул Бундесліги минулого року, все рідше виходить на перший план. Після чемпіонату світу ми грали менш успішно і менш привабливо.
Великі коливання в результатах ставлять під сумнів наші цілі на цей сезон, а також наші цілі на майбутнє. Тому ми діяли зараз. Особисто та від імені ФК Баварія я хотів би подякувати Юліану та його тренерській команді та побажати всім удачі в майбутньому" — сказав Кан.
Нагадаємо, що Томас Тухель офіційно замінив Юліана Нагельсманна.