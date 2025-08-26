Німеччина

34-річний іспанський захисник приєднався до німецького клубу на правах вільного агента.

Баєр Леверкузен оголосив про підписання правого захисника Лукаса Васкеса, повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

34-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента після завершення контракту з Реалом.

Договір гравця з німецьким клубом розрахований до червня 2027 року. Васкес виступатиме у футболці з номером 21.

Минулого сезону-2024/25 Васкес провів 53 матчі у всіх турнірах, серед яких 32 — у Ла Лізі та 10 — у Лізі чемпіонів. Загалом він зіграв 402 офіційні поєдинки за мадридський клуб, з яким здобув 23 трофеї.