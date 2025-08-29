Німеччина

Три очки на користь команди Александер Блессін.

У другому турі Бундесліги Гамбург поступився Санкт-Паулі з рахунком 0:2. Голами відзначилися Адам Дзвігала (19') та Йоель Унтонджі (60').

Ключовим моментом стала 77-а хвилина, коли колишній гравець Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі отримав червону картку, залишивши господарів у меншості.

Після цього Гамбург уже не зміг створити загрози супернику. Для Санкт-Паулі, у свою чергу, продовжує боротьбу за трофей.

Гамбург — Санкт-Паулі 0:2

Голи: Дзвігала, 19, Унтонджі, 60

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Ельфадлі (Штанге, 75), Торунаріга — Гочолеішвілі, Ремберг, Капальдо (Філіпп, 75), Мугейм — Сахіті (Поульсен, 56), Кенігсдорффер (Мікельбренсіс, 82), Рессінг-Лелесііт (Домпе, 56)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Дзвігала (Рітцка, 82) — Пирка (Саліакас, 59), Сендс, Фудзіта, Оппі — Сінані — Унтонджі (Карс, 69), Лаже (Меткалф, 82)

Попередження: Гочолеішвілі, Поульсен — Дзвігала, Сінані, Пирка

Вилучення: Гочолеішвілі, 77