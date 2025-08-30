Німеччина

У Німеччині зіграні чергові матчі другого туру.

Сьогодні, 30 серпня, у чемпіонаті Німеччини відбулися матчі 2-го туру Бундесліги. Вболівальники побачили інтригуючі поєдинки з великою кількістю боротьби та гольових моментів.

У Лейпцигу господарі здобули перемогу над Гайденгаймом. Після безгольового першого тайму "бики" дотисли суперника у другій половині: спочатку відзначився Баумгартнер, а згодом успіх закріпив Кардосо — 2:0.

РБ Лейпциг — Гайденгайм 2:0

Голи: Баумгартнер, 48, Кардосо, 78

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку (Неделькович, 90), Орбан, Люкеба, Раум — Банзузі (Зайвальд, 67), Шлагер, Баумгартнер (Ассан Уедраого, 85) — Бакайоко (Діоманде, 67), Кардосо (Опенда, 85), Нуса

Гайденгайм: Рамай — Буш, Маїнка, Гімбер, Ференбах — Дорш (Конте, 58), Кербер (Бек, 69) — Шинза, Гонсак (Траоре, 77), Ібрагімович (Нігюс, 58) — Кауфманн (Зівзівадзе, 58)

Попередження: Банзузі, Раум — Ференбах, Кауфманн, Буш, Кербер, Конте

Гоффенгайм на власному полі зазнав поразки від Айнтрахта. Франкфуртці ще до перерви двічі вразили ворота зусиллями Доана, а на початку другого тайму Узун зробив рахунок 3:0. Єдине, що вдалося господарям — гол Премеля у компенсований час — 1:3.

Гоффенгайм — Айнтрахт Франкфурт 1:3

Голи: Премель, 90+1 - Доан, 17, 27, Узун, 51

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач (Хайдарі, 72), Чавес, Бернардо (Прасс, 86) — Асллані (Мерштедт, 73), Авдуллаху, Тохумку (Дамар, 59), Крамарич (Премель, 59), Туре — Лемперле

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Крістенсен (Гойлунн, 82), Коллінз, Кох, Теат — Доан (Бута, 78), Узун (Браун, 63), Ларссон, Шаїбі, Баоя (Кнауфф, 63) — Ваї (Батшуаї, 82)

Попередження: Тохумку — Шаїбі, Бута

У Штутгарті місцева команда вирвала перемогу над Боруссією Менхенгладбах. Єдиний гол на 79-й хвилині забив Андрес, що дозволило "швабам" здобути три очки — 1:0.

Штутгарт — Боруссія Менхенгладбах 1:0

Гол: Андрес, 79

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч, Гендрікс, Міттельштедт (Ассіньйон, 74) — Каразор (Андрес, 64), Штіллер — Томаш (Нарті, 74), Ундав (Фюріх, 14), Левелінг — Демірович

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі (Нетц, 85), Ельведі, Дікс, Улльріх (К'яродія, 85) — Райц (Нойгаус, 85), Зандер — Онора, Штогер (Ранос, 85), Гак — Матіно (Кастроп, 75)

Попередження: Міттельштедт, Левелінг – Скаллі

Найрезультативнішим став поєдинок у Бремені, де Вердер та Баєр видали справжню гольову перестрілку. Леверкузенці двічі виходили вперед завдяки Шику та Тілльману, але господарі не здавалися. У компенсований час Кулібалі врятував "музикантів" від поразки — 3:3, попри гру в меншості з 63-ї хвилини.

Вердер — Баєр Леверкузен 3:3

Голи: Шмід, 44 (пен), Шмідт 76, Кулібалі, 90+4 - Шик, 5, 64 (пен), Тілльман, 35

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Штарк, Кулібалі, Агу — Чович (Біттенкурт, 65), Лінен — Нжинмах (Альверо, 65), Шмід, Мбангула (Топп, 71) — Грюль (Шмідт, 71)

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Тапсоба, Тап-Кобрісса (Баде, 76) — Телла (Маза, 87), Гарсія (Паласіос, 61), Андріх, Грімальдо — Кофане (Поку, 76), Тілльман (Ечеверрі, 62) — Шик

Попередження: Лінен, Штарк, Шмідт — Кофане, Телла, Кванса

Вилучення: Штарк, 63