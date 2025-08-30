Німеччина

Баварія здобула сьому поспіль перемогу у дербі та продовжує безпрограшну серію на старті сезону.

Сьогодні на стадіоні BBK Arena відбувся заключний матч дня у Бундеслізі, де Аугсбург приймав Баварію. Гості з Мюнхена повели у рахунку вже у першому таймі – на 28-й хвилині відзначився Серж Гнабрі, а на доданій хвилині першої половини Луїс Діас подвоїв перевагу.

Після перерви Баварія швидко забила третій гол – відзначився Майкл Олісе, і здавалося, що питання переможця вирішене. Однак Аугсбург відповів двома точними ударами: спочатку Якич скоротив відставання на 53-й хвилині, а потім Комур на 76-й хвилині додав інтригу. Попри це, гості втримали перемогу – 3:2.

Баварія здобула другу поспіль перемогу у сезоні та йде без втрат з шістьма очками, тоді як Аугсбург залишається з трьома пунктами після стартової перемоги та поразки.

У наступному турі команда Венсана Компані прийме Гамбург, а Аугсбург вирушить у гості до Санкт-Паулі.

Сьома поспіль перемога Баварії над Аугсбургом підтверджує статус мюнхенців як фаворитів Бундесліги, хоча гості сьогодні були далекі від ідеальної гри після перерви.



Аугсбург — Баварія 2:3

Голи: Якич, 53, Комур, 76 - Гнабрі, 28, Діас, 45+4, Олісе, 48

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Реджбечай, 39), Якич, Массенго (Банкс, 90), Яннуліс (Каде, 64) — Фелльхауер, Саад (Тіц, 64) — Комур

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 71), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 70) — Олісе, Гнабрі (Геррейру, 86), Діас — Кейн

Попередження: Гоувелееув, Шлоттербек, Цезігєр — Лаймер, Олісе, Діас, Бої