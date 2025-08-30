Англія

Угода, яка здавалася завершеною, зависла через кадрові проблеми лондонців.

Перехід Ніколаса Джексона в Баварію, який ще вранці здавався майже завершеним, опинився під великим знаком питання.

Як повідомляє Sky Sports UK, Челсі відмовляється підписувати необхідні документи для оренди сенегальця. Причина — свіжа травма Ліама Делапа в сьогоднішньому матчі проти Фулгема, через яку лондонський клуб не хоче залишатися без ще одного нападника.

Ситуація виглядає парадоксально: Джексон уже прибув до Мюнхена, пройшов медогляд і навіть погодив умови контракту, однак "сині" наполягають на його поверненні.

Футболіст, за інформацією журналістів, схиляється до завершення переходу і хотів би залишитися в Німеччині. Проте остаточне слово за Челсі, який поки не збирається ставити підпис під угодою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мова йшла про орендну угоду з правом викупу за 80 мільйонів євро. Зараз же трансфер ризикує зірватися буквально на фінішній прямій.

У найближчі години стане зрозуміло, чи зможуть сторони знайти компроміс, чи історія Джексона в Баварії завершиться, так і не розпочавшись.