Угода, яка здавалася завершеною, зависла через кадрові проблеми лондонців.
НІКОЛАС ДЖЕКСОН, GETTY IMAGES
30 серпня 2025, 19:07
Перехід Ніколаса Джексона в Баварію, який ще вранці здавався майже завершеним, опинився під великим знаком питання.
Як повідомляє Sky Sports UK, Челсі відмовляється підписувати необхідні документи для оренди сенегальця. Причина — свіжа травма Ліама Делапа в сьогоднішньому матчі проти Фулгема, через яку лондонський клуб не хоче залишатися без ще одного нападника.
Ситуація виглядає парадоксально: Джексон уже прибув до Мюнхена, пройшов медогляд і навіть погодив умови контракту, однак "сині" наполягають на його поверненні.
Футболіст, за інформацією журналістів, схиляється до завершення переходу і хотів би залишитися в Німеччині. Проте остаточне слово за Челсі, який поки не збирається ставити підпис під угодою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мова йшла про орендну угоду з правом викупу за 80 мільйонів євро. Зараз же трансфер ризикує зірватися буквально на фінішній прямій.
У найближчі години стане зрозуміло, чи зможуть сторони знайти компроміс, чи історія Джексона в Баварії завершиться, так і не розпочавшись.