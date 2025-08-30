Німеччина

Оренда коштуватиме німецькому клубу 15 млн євро.

Нападник Челсі Ніколас Джексон незабаром стане гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити оренду 24-річного сенегальця за 15 мільйонів євро.

Також зазначається, що Баварія матиме право викупу футболіста за 80 млн євро, а "сині" в цьому випадку отримають відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Найближчим часом Ніколас разом із агентом мають вилетіти до Німеччини для проходження медогляду.

Минулого сезону Джексон провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль розглядає Майкла Олісе як потенційну заміну Салаху.