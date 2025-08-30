Оренда коштуватиме німецькому клубу 15 млн євро.
Ніколас Джексон, Getty Images
30 серпня 2025, 11:19
Нападник Челсі Ніколас Джексон незабаром стане гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити оренду 24-річного сенегальця за 15 мільйонів євро.
Також зазначається, що Баварія матиме право викупу футболіста за 80 млн євро, а "сині" в цьому випадку отримають відсоток від майбутнього продажу футболіста.
Найближчим часом Ніколас разом із агентом мають вилетіти до Німеччини для проходження медогляду.
Минулого сезону Джексон провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль розглядає Майкла Олісе як потенційну заміну Салаху.