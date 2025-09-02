Німеччина

Нідерландський тренер отримав 5 мільйонів євро за звільнення.

Баєр Леверкузен 1 вересня офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Еріком тен Гагом.

Контракт 55-річного фахівця діяв до 2027 року, а відступні за дострокове розірвання були прописані в угоді.

За даними Sport Bild, нідерландець отримає близько 5 мільйонів євро компенсації. Враховуючи зарплату за липень і серпень, загальний заробіток тен Гага у Баєрі склав приблизно 6 мільйонів євро – у середньому близько 100 тисяч євро на день.

На чолі німецького клубу тренер провів лише три офіційні матчі: перемогу над Зонненгоф-Гроссаспахом (4:0) у Кубку Німеччини, а також поразку від Гоффенгайма (1:2) та нічию з Вердером (3:3) у Бундеслізі.