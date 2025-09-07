Італієць може очолити "фармацевтів".
Мотта, getty images
07 вересня 2025, 12:15
Леверкузенський Баєр може очолити Тіаго Мотта. Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, леверкузенський клуб через посередників вийшов на контакт із колишнім головним тренером Ювентуса. Наразі тривають перемовини.
Зазначається, що у випадку, якщо 43-річний фахівець погодився б очолити німецьку команду, туринці могли б заощадити близько 15 мільйонів євро – саме стільки з урахуванням податків потрібно виплатити Мотті за чинним контрактом, розрахованим до 2027 року.
В Ювентусі сподіваються, що Баєр зможе переконати італійського фахівця прийняти пропозицію, однак імовірність цього невисока. Мотта схиляється до того, щоб узяти паузу й пропустити цей сезон.