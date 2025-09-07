Німеччина

Італієць може очолити "фармацевтів".

Леверкузенський Баєр може очолити Тіаго Мотта. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, леверкузенський клуб через посередників вийшов на контакт із колишнім головним тренером Ювентуса. Наразі тривають перемовини.

Зазначається, що у випадку, якщо 43-річний фахівець погодився б очолити німецьку команду, туринці могли б заощадити близько 15 мільйонів євро – саме стільки з урахуванням податків потрібно виплатити Мотті за чинним контрактом, розрахованим до 2027 року.

В Ювентусі сподіваються, що Баєр зможе переконати італійського фахівця прийняти пропозицію, однак імовірність цього невисока. Мотта схиляється до того, щоб узяти паузу й пропустити цей сезон.