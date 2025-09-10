Німеччина

Єнс Леманн планує купити частку в Мюнхені 1860 і зайняти посаду спортивного директора.

Навколо майбутнього клубу Мюнхен 1860 останнім часом точиться чимало чуток: чи продаватиме свої акції інвестор Хасан Ісмаїк і хто може стати новим власником?

За інформацією Kicker, колишній воротар лондонського Арсенала та збірної Німеччини Єнс Леманн має серйозні плани щодо інвестування в мюнхенський клуб. Він уже розпочав пошук фінансово потужних партнерів, аби викупити частку Ісмаїка. Вартість пакета оцінюється в 25–30 мільйонів євро.

Леманн також розглядає можливість обійняти посаду спортивного директора у разі реалізації угоди. Крім того, він висловив чітку позицію щодо стадіону: ексфутболіст виступає за будівництво нової арени місткістю 40–50 тисяч глядачів. Орієнтовні витрати на проєкт — від 250 до 350 мільйонів євро.

Це вже не перша спроба Леманна увійти до структури Мюнхена 1860. Ще у 2016 році він вів переговори з клубом через інвесторську групу, проте тоді домовленості досягнуто не було. Цього разу перспективи угоди виглядають значно реальнішими.