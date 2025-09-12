Німеччина

Емоційна зустріч на БайАрені.

У третьому турі Бундесліги Баєр Леверкузен здобув перемогу над Айнтрахтом Франкфурт з рахунком 3:1.

Господарі поля швидко вийшли вперед: вже на 10-й хвилині Грімальдо вивів Леверкузен уперед, а перед перервою Шик реалізував пенальті — 2:0.

У другому таймі Узун скоротив відставання для гостей, але у компенсований час вищезгаданий Грімальдо поставив крапку в матчі — 3:1.

Матч запам’ятався не лише результативними голами, а й вилученнями у складі Баєра: на 58-й хвилині поле залишив Андріх, а на 90+2-й хвилині — Фернандес. Тим не менш, це не завадило "фармацевтам" на шляху до трьох очок.

Баєр Леверкузен — Айнтрахт Франкфурт 3:1

Голи: Грімальдо, 10, 90+8 Шик, 45+4 (пен) — Узун, 52

Баєр Леверкузен: Флеккен — Баде, Кванса, Тапсоба — Васкес, Паласіос (Гарсія, 15), Андріх, Грімальдо — Телла, Тілльман (Фернандес, 62) — Шик (Кофане, 82)

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Крістенсен (Браун, 10), Коллінз, Кох, Теат — Доан, Узун (Ельє Ваї, 85), Гойлунн (Батшуаї, 71), Шаїбі, Баоя (Дауд, 83) — Буркардт (Кнауфф, 83)

Попередження: Андріх, Фернандес, Васкес — Узун, Ваї, Теат

Вилучення: Андріх, 58, Фернандес, 90+2