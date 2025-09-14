Німеччина

Аугсбург відкрив рахунок, та у підсумку залишився ні з чим.

У матчі третього туру Бундесліги Санкт-Паулі вдома здолав Аугсбург з рахунком 2:1.

Гості повели вже на 16-й хвилині, коли Рідер ударом головою замкнув навіс Массенго. Втім, ще до перерви "пірати" відігралися. На 45-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою, однак Унтонджі не зумів переграти воротаря Дамена. Форвард миттєво виправився, добивши м’яч у сітку після відбиття — 1:1.

Після перерви боротьба тривала до середини другого тайму, коли господарі вийшли вперед. Елвіс Сінані зі стандарту майстерно пробив під ближню штангу, встановивши остаточний рахунок — 2:1.

Санкт-Паулі після цієї перемоги має 7 очок і піднявся на 4-те місце, тоді як Аугсбург із трьома пунктами залишився на 10-й позиції.

Санкт-Паулі — Аугсбург 2:1

Голи: Унтонджі, 45, Сінані, 77 - Рідер, 16

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Дзвігала (Рітцка, 75) — Пирка (Саліакас, 46), Сендс, Фудзіта, Оппі — Сінані (Меткалф, 90) — Унтонджі (Карс, 46), Лаже (Афолаян, 88)

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Клод-Моріс, 69), Якич(Фельгауер, 45+5), Массенго (Дардарі, 84), Рідер (Гарбі, 84) — Реджбечай, Саад (Тіц, 69) — Комур

Попередження: Пирка — Реджбечай, Саад, Матсіма, Фелльхауер