Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 20 вересня, пройшла низка матчів у рамках четвертого туру німецької Бундесліги.

У першому матчі Баварія в гостях здобула перемогу над Гоффенгаймом з рахунком 3:1. У складі команди Венсана Компані оформленим хет-триком відзначився Гаррі Кейн, а ще один м'яч забив Серж Гнабрі.. У господарів поля єдиний м'яч забив Владімір Цоуфал.

Гоффенгайм — Баварія 1:4

Голи: Цоуфал, 82 - Кейн, 44, 48 (пен), 77 (пен), Гнабрі, 90+9.

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал (Акпогума, 83), Гранач, Хайдарі, Бернардо — Дамар (Крамарич, 66), Авдуллаху (Тохумку, 83), Бюргер (Премель, 78), Прасс — Асллані (Бебу, 78), Туре.

Баварія: Ноєр — Бої (Бішоф, 86), Мін Дже (Упамекано, 69), Та, Лаймер — Павлович, Горецка (Кімміх, 62) — Карл (Олісе, 62), Джексон (Гнабрі, 62), Діас — Кейн.

Попередження: Цоуфал — Діас, Горецка.

У другій зустрічі Майнц у гостях впевнено обіграв Аугсбург із рахунком 4:1. Перемогу гостям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Касю Сано, Домініка Кора, Пауля Небеля та Арміндо Зіба. Аугсбург забив єдиний м'яч на 83 хвилині зусиллями Самюеля Ессенде, який відзначився голом, коли Майнц залишився у меншості після вилучення Кора на 53 хвилині.

Аугсбург — Майнц 1:4

Голи: Ессенде, 83 - Сано, 14, Кор, 26, Небель, 60, Зіб, 69

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув (Тіц, 67), Цезігєр (Шлоттербек, 46) — Вольф (Якич, 46), Массенго, Клод-Моріс, Реджбечай (Фелльхауер, 46) — Рідер, Комур, Саад (Ессенде, 46)

Майнц: Центнер — да Кошта, Ганче-Ольсен (Ляйтш, 81), Кор — Касі (Ферачніг, 85), Сано, Амірі, Мвене (Відмер, 81) — Небель, Норден (Белль, 56) — Зіб (Вайпер, 81)

Попередження: Гоувелееув — Кор.

Вилучення: Кор, 53 (друга жовта).

У третьому поєдинку Фрайбург не зазнав проблем проти Вердера, здобувши перемогу з рахунком 3:0. Авторами голів стали Вінченцо Гріфо та Джуніор Адаму, а також Карім Кулібалі, який зрізав м'яч у свої ворота.

Вердер — Фрайбург 0:3

Голи: Гріфо, 33 (пен), Адаму, 54, Кулібалі (аг), 75.

Вердер: Бакхауз — Сугавара (Чович, 73), Фрідль, Кулібалі, Агу — Стаге (Шмід (Топп, 73), 60), Лінен (Біттенкурт, 77) — Нжинмах (Боніфейс, 60), Пуертас, Шмід (Топп, 73) — Грюль.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт (Юнг, 90), Макенго — Еггештайн, Остерхаге (Дінкчі, 84) — Бесте (Трой, 68), Гелер, Гріфо (Шергант, 68) — Адаму (Матанович, 85).

Попередження: Пуертас, Стаге, Грюль, Агу, Боніфейс — Бесте, Кюблер.

Насамкінець Гамбург на своєму полі здолав Гайденгайм з рахунком 2:1. Першу перемогу Гамбургу в сезоні забезпечили голи Луки Вушковича та Раяна Філіппа. У гостей голом відзначився Адам Колле.

Гамбург — Гайденгайм 2:1

Голи: Вушкович, 42, Філіпп, 59 - Колле, 90+3.

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Вушкович, Ельфадлі — Гочолеішвілі (Мікельбренсіс, 86), Ремберг, Вієйра (Рессінг-Лелесііт, 79), Мугейм — Філіпп (Самбі Локонга, 74), Кенігсдорффер (Неста Глатцель, 86), Домпе (Бальде, 74).

Гайденгайм: Рамай — Траоре, Маїнка, Гімбер (Буш, 69), Ференбах — Дорш, Кербер (Бек, 54) — Ібрагімович (Колле, 78), Шеппнер (Шиммер, 68), Конте — Кауфманн (Вагнер, 78).

Попередження: Ельфадлі, Філіпп, Вієйра, Ремберг, Фернандеш — Колле.