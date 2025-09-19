Німеччина

Демірович та Ель-Ханнус принесли “швабам” три очки.

У матчі чергового туру Бундесліги Штутгарт на своєму полі здолав Санкт-Паулі з рахунком 2:0.

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 43-й хвилині відзначився Демірович, який змусив забути про нереалізовний до цього пенальті Штілера. А вже на початку другої половини Ель-Ханнус подвоїв перевагу, чим фактично зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Санкт-Паулі намагався знайти ключі до захисту суперника, але атакувальні дії команди не створили особливих проблем для Нюбеля. Натомість "шваби" впевнено контролювали гру і довели матч до переможного фіналу.

Попередження отримали Сендс та Афолаян (Санкт-Паулі).

Штутгарт - Санкт-Паулі 2:0

Голи: Демірович, 43, Ель-Ханнус, 50

Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон, Єльч, Шабо, Міттельштедт (Гендрікс, 85) — Андрес (Каразор, 92), Штіллер — Томаш (Фюріх, 73), Ель-Ханнус, Левелінг (Нарті, 90) — Демірович (Буанані, 85)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Дзвігала (Рітцка, 82) — Саліакас (Пирка, 82), Сендс, Фудзіта, Оппі — Лаже (Карс, 62), Сінані (Меткалф, 74) — Унтонджі (Афолаян, 62)

Попередження: Сендс, Афолаян