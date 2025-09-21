Німеччина

Завершився черговий матч 4-го туру німецької першої Бундесліги.

В рамках четвертого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт на КоммерцБанк Арені приймав берлінський Уніон.

Вже на дев'ятій хвилині зустрічі 20-річний нападник берлінців Ільяс Анса вивів свою команду уперед. На 32-й хвилині зусиллями Олівера Берка Уніон подвоїв свою перевагу над суперником, але ще до перерви Айнтрахт один м'яч відіграв. Забитим м'ячем відзначився Браун.

Втім у другій половині матчу побиття господарів поля продовжилося. Олівер Берк протягом трьох хвилин забив два м'ячі, таким чином оформивши гольовий хет-трик. Але Айнтрахт не збирався здаватися і наприкінці матчу подарував вболівальникам справжню виставу. Спочатку Джан Узун відіграв один м'яч на 80-й хвилині, а вже за сім хвилин Йонатан Буркардт скоротив відставання від Уніона до одного голу, реалізувавши пенальті.

Тим не менш, команді Діно Топмеллера не вдалося зробити неймовірний камбек, хоча вони були дуже близькі до цього.

Айнтрахт Франкфурт — Уніон Берлін 3:4

Голи: Браун, 45+3, Узун, 80, Буркардт, 87 (пен) - Анса, 9, Берк, 32, 53, 56

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Аменда, 90), Кох, Теат, Браун — Доан, Узун, Ларссон (Гойлунн, 61), Шаїбі (Кнауфф, 61), Баоя (Буркардт, 61) — Ваї (Батшуаї, 69)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Скарке, 73), Хедіра, Хаберер, Кьон (Шафер, 90) — Берк (У Йон, 81), Анса (Кемляйн, 72) — Ілич

Попередження: Доан, Коллінз, Теат — Керфельд, Ілич