Німеччина

19-річний вінгер приєднався до нового клубу до кінця сезону з опцією викупу.

Гоффенгайм оголосив про підписання атакувального півзахисника Коула Кемпбелла на правах оренди з Боруссії Дортмунд до завершення сезону-2025/26.

Угода передбачає опцію викупу 19-річного американця, який має чинний контракт із Боруссією Дортмунд до 30 червня 2028 року.

Кемпбелл перебуває у структурі Боруссії Дортмунд із 2022 року, а професійний контракт підписав у липні 2024-го. За першу команду дортмундців він зіграв п’ять матчів у Бундеслізі, а також яскраво проявив себе на юнацькому рівні, де в 58 поєдинках за команди U-17 та U-19 забив 19 голів і віддав 20 асистів.

Народжений у Г’юстоні вінгер має американське та ісландське громадянство. Він уже має досвід виступів у чемпіонаті Ісландії, а також грав за юнацькі та молодіжні збірні Ісландії й США, зокрема взяв участь у чемпіонаті світу U-20 у 2025 році.

За даними німецьких ЗМІ, оренда футболіста обійдеться Гоффенгайму приблизно в 1,5 млн євро, а в разі активації опції викупу загальна сума трансферу може сягнути близько 10 млн євро.