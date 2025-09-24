Німеччина

Член ради директорів висловився про амбіції клубу в Лізі чемпіонів.

Член ради директорів Баварії Карл-Гайнц Румменігге відповів на питання про перспективи команди в Лізі чемпіонів.

Колектив Венсана Компані розпочав найпрестижніший єврокубок із домашньої перемоги над лондонським Челсі (3:1).

"Упевнений, кожна команда, включно зі суперниками в Лізі чемпіонів, підходитиме до матчу проти Баварії з великою повагою. Можу прямо зараз сказати, що ми не будемо Гоффенгаймом у європейському футболі", — заявив Румменіге в інтерв’ю Sport Bild.

Згадка Гоффенгайма — це відсилання до слів Улі Гьонесса: "Я з нетерпінням чекаю матчів Ліги чемпіонів. Ми підходимо до турніру як Гоффенгайм — цього разу на нас ніхто не ставить".

У минулому розіграші Ліги чемпіонів Баварія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася міланському Інтеру.