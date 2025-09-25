В Баварії задоволені бельгійським фахівцем.
Serge Gnabry, getty images
25 вересня 2025, 14:21
Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі висловився про головного тренера команди Венсана Компані. Його слова наводить Goal.
"Він дуже покладається на своїх гравців. Думаю, це стосується всіх нас: ми почуваємося комфортно під його керівництвом і відчуваємо довіру, так було й минулого року. Він робить це дійсно добре.
Чим довше ми працюємо разом, тим краще знаємо один одного і розуміємо, чого хоче тренер і які його вимоги.
Він одержимий повторенням та деталями, що дуже допомагає нам – ми знаємо, як грати, і це надає нам впевненості", – сказав Гнабрі.
Цього сезону Серж Гнабрі відіграв за Баварію сім матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.