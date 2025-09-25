Німеччина

В Баварії задоволені бельгійським фахівцем.

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі висловився про головного тренера команди Венсана Компані. Його слова наводить Goal.

"Він дуже покладається на своїх гравців. Думаю, це стосується всіх нас: ми почуваємося комфортно під його керівництвом і відчуваємо довіру, так було й минулого року. Він робить це дійсно добре.

Чим довше ми працюємо разом, тим краще знаємо один одного і розуміємо, чого хоче тренер і які його вимоги.

Він одержимий повторенням та деталями, що дуже допомагає нам – ми знаємо, як грати, і це надає нам впевненості", – сказав Гнабрі.

Цього сезону Серж Гнабрі відіграв за Баварію сім матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.