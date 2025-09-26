Німеччина

Мюнхенці не помітили бременців.

Мюнхенська Баварія без проблем розібралася з бременським Вердером у домашньому матчі 5-го туру німецької Бундесліги — 4:0.

Перший гол чемпіони відкрили на 22-й хвилині, коли новачок Луїс Діас завершив атаку мюнхенців точним ударом. Наприкінці першого тайму Гаррі Кейн упевнено реалізував пенальті й подвоїв перевагу господарів.

У другій половині Баварія продовжила тиснути на суперника. На 65-й хвилині Кейн оформив дубль, а фінальну крапку поставив Конрад Лаймер на 88-й хвилині.

Вердер у другому таймі намагався чинити опір, однак серйозних проблем обороні Баварії так і не створив.

Баварія — Вердер 4:0

Голи: Діас, 22 Кейн, 45 (пен), 65 Лаймер, 88

Баварія: Ноєр — Бої, Упамекано, Та, Лаймер — Горецка (Геррейру, 61), Бішоф — Олісе (Карл, 78), Гнабрі (Кімміх, 61), Діас (Майк, 84) — Кейн (Джексон, 78)

Вердер: Гейн — Сугавара, Фрідль, Кулібалі, Агу (Біттенкурт, 80) — Лінен, Стаге (Чович, 80) — Пуертас (Боніфейс, 61), Шмід, Мбангула (Шмід, 80) — Нжинмах (Грюль, 73)

Попередження: Гнабрі, Кімміх