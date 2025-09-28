Завершився передостанній матч 5-го туру німецької Бундесліги.
Кельн - Штутгарт, getty images
28 вересня 2025, 20:46
В рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Кельн на РенЕнерджі Штадіон приймав Штутгарт.
Гості здобули вольову перемогу над господарями, відповівши на забитий м'яч Якуба Камінські двома голами Ермедіна Деміровича та Йоши Вангомана.
Завдяки цій перемозі "шваби" піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, набравши дев'ять очок після п'яти зіграних матчів.
Кельн — Штутгарт 1:2
Голи: Камінські, 4 - Демірович, 28 (пен), Вагноман, 81
Кельн: Швебе — Себулонсен, Шмід, Гюберс, Краусс — Йоуганнессон, Мартель, Камінські — Тільманн, Аче (Гусейнбашич, 62), Майна (Ель-Мала, 62)
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Жаке, Шабо, Гендрікс (Міттельштедт, 61) — Каразор, Штіллер — Томаш, Ель-Ханнус, Фюріх — Демірович
Попередження: Шмід