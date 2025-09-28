Німеччина

Завершився останній матч п'ятого туру чемпіонату Німеччини.

В рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Уніон в Берліні приймав Гамбург.

27-м ударів на дві команди, нереалізований пенальті у виконанні нападника господарів Андрея Ілича та червона картка півзахисника "портовиків" Фабіу Вієйри, однак в підсумку безгольова нічия на Штадіон ан дер Альтен Фьорштерей.

Після цього матчу Уніон піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Бундесліги, в свою чергу Гамбург перемістився з 14-ї на 13-у сходинку чемпіонату Німеччини.

Уніон Берлін — Гамбург 0:0

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель, Хедіра, Хаберер (Шафер, 59), Кьон (Александер Роте, 80) — Берк (Скарке, 59), Анса (У Йон, 89) — Ілич

Гамбург: Фернандеш — Омарі (Рамуш, 76), Вушкович, Ельфадлі — Гочолеішвілі (Мікельбренсіс, 90), Вієйра, Ремберг, Мугейм (Капальдо, 82) — Філіпп (Неста Глатцель, 76), Кенігсдорффер (Самбі Локонга, 76), Домпе

Попередження: Керфельд, Тріммель — Мугейм, Філіпп

Вилучення: Вієйра, 90+8