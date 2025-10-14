Німеччина

Transfermarkt оновив ціни: Олісе зріс на 30 мільйонів.

Спеціалісти авторитетного порталу Transfermarkt оновили оцінки деяких футболістів Бундесліги.

Найбільше подорожчав вінгер Баварії та збірної Франції Майкл Олісе — його ціна зросла на 30 мільйонів і досягла 130 мільйонів євро.

На другому місці — атакувальний півзахисник Джан Узун з Айнтрахта, який подорожчав на 27 мільйонів і тепер коштує 45 мільйонів.

Трійку замикають двоє гравців, чиї ціни зросли на 18,5 мільйона. Це Ян Діоманде з РБ Лейпциг і Леннарт Карл з Баварії, яких тепер оцінюють у 20 мільйонів євро. Ціни обох зросли на 1233,3%.

Раніше повідомлялося, що Реал націлився на Олісе.